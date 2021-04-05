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Вечер с Владимиром Соловьевым 05.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 05.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (5 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В какой-то момент появляется чувство натурального омерзения, когда пользуясь откровенно либеральным российским законодательством, все эти псевдооппозиционеры превращают чёрт знает во что, издеваясь над судом и процедурами, считая, что им всё можно.

 

Где-то в Штатах, в Англии, во Франции это в момент бы было прекращено, но мы же либеральные-ласковые. И когда смотришь на их выдуманные болячки, страхи, страстное желание прославиться, а потом на похороны пятилетнего мальчика в Донбассе, хочется только плюнуть.

 

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