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Политическая Россия. "Ну и союзник!": Байден кинул арабов в войне с Йеменом 05.04.2021

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Политическая Россия 05.04.2021. "Ну и союзник!": Байден кинул арабов в войне с Йеменом
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Политическая Россия - "Ну и союзник!": Байден кинул арабов в войне с Йеменом (5 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 5 Апреля 2021

Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников. 

 

Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду".

 

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