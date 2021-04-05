Политическая Россия - "Ну и союзник!": Байден кинул арабов в войне с Йеменом (5 Апреля 2021)
Опубликовано: 5 Апреля 2021
Еще
Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников.
Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду".
Смотрите онлайн Политическая Россия "Ну и союзник!": Байден кинул арабов в войне с Йеменом (5 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.