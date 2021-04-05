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Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников.

Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду".

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