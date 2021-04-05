Смотрите в этом выпуске: "Русские витязи": 30 лет высшего пилотажа; состоялась первая сводная репетиция Парада к Дню Победы; Владимир Путин провел встречу с главой Минсельхоза; новые пункты вакцинации от коронавируса открывают по всей стране; скандал во Франции после сообщений о подпольных вечерниках чиновников; ушел из жизни спортивный комментатор Владимир Гендлин; сын президента США продает мемуары о том, как был пьяницей и наркоманом.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (5 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.