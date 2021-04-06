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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 06.04.2021
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!

«Полный контакт» в эфире! Владимир Соловьёв и четыре часа эфира Вестей FM и Соловьёв LIVE.

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
обличитель лжи
6 Апреля 2021, 08:29
Исчадье ада - это зона 51 и база 211 ! Именно по ним нужно нанести сокрушающий превентивный удар! С 6 августа 1945 года начался обратный отсчет последних дней, которые закончатся через 83 года в 2028 году,о которых говорится в Библии. Сатанинское гнездо судорожно сеет хаос в мировой экономике и уничтожает человечество всеми доступными методами. Разработана изуверская технология распространения вирусов против всего человечества квантовым методом со спутников! И она уже работает для купирования деторождения и хронического бесплодия в целом с непредсказуемыми побочными реакциями в организме человека! Будьте осторожны и бдительны в использовании новейших электронных средств! Не исключено,что именно они являются в современных условиях неким дополнительным связующим преобразовательным звеном для непосредственного проникновения в организм,где происходит квантовая материализация в этих экспериментах продолжателей дела доктора Менгеле. Уместно упоминание в связи с этим о так называемом филадельфийском эксперименте... Спешу успокоить форумчанина психиатора - я не ваш пациент,полагаю,что вы,как умный человек и сами это уже поняли. Все,о чем я поведал,есть скрытая реальность последних дней апокалипсиса.
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Моно
6 Апреля 2021, 09:14
А какает Навальный регулярно? Стул нормальной консистенции? В его го#не яйца глист не обнаружены? Ведь кто-то же жрет его мозг. Аааа, моча, наверно, в черепную коробку бьет. Или спеp#a. Если, конечно, после т. н. отравления новичком у него еще что-то подобное вырабатывается... По какому-то необъяснимому закону природы чем вреднее или бесполезнее гнус, тем он живучей. Так что беспокоиться о Навальном не стоит - уцелеет.
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