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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой Гвоздь - Денис Проценко 06.04.2021

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Утренний разворот 06.04.2021. Саша и Таня. Живой Гвоздь - Денис Проценко
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой Гвоздь - Денис Проценко (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.

Ася Рак, экономический обозреватель

Мария Китаева, корреспондент “Эха Москвы” 

Ася Рак, экономический обозреватель

Станислав Белковский, писатель 

Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Живой Гвоздь
Денис Проценко, главный врач ГКБ №40

Илья Барабанов, корреспондент «Русской службы ВВС»

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