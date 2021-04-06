Утренний разворот - Саша и Таня. Живой Гвоздь - Денис Проценко (6 Апреля 2021)
Опубликовано: 6 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Курников и Баблоян. Василий Уткин. Российская техника на границе с Украиной 02.04.2021
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В эфире Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
Ася Рак, экономический обозреватель
Мария Китаева, корреспондент “Эха Москвы”
Ася Рак, экономический обозреватель
Станислав Белковский, писатель
Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального
Живой Гвоздь
Денис Проценко, главный врач ГКБ №40
Илья Барабанов, корреспондент «Русской службы ВВС»
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