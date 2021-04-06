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Николай Стариков. Эскалация на Донбассе. Мария Бутина у Навального 06.04.2021

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Николай Стариков 06.04.2021. Эскалация на Донбассе. Мария Бутина у Навального
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Николай Стариков - Эскалация на Донбассе. Мария Бутина у Навального (6 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о возможности эскалации конфликта на Донбассе, включении ЛДНР в состав России, непризнании киевского режима, необходимости для Германии газопровода «Северный Поток – 2», роли олигархов в политических процессах, важности инфраструктурных проектов для государства, а также о посещении Марии Бутиной отбывающего положенное наказание Навального.

 

- Ждать ли эскалации конфликта на Донбассе 
- Будут ли включены ЛДНР в состав России 
- Может ли Россия не признавать текущий киевский режим 
- О роли олигархов в политических процессах 
- Почему для государства важны инфраструктурные проекты
- О посещении Марией Бутиной Навального в тюрьме.

 

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