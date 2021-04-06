Игорь Скляр о Времени, Брежневе, Гармонии и Поступке

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о возможности эскалации конфликта на Донбассе, включении ЛДНР в состав России, непризнании киевского режима, необходимости для Германии газопровода «Северный Поток – 2», роли олигархов в политических процессах, важности инфраструктурных проектов для государства, а также о посещении Марии Бутиной отбывающего положенное наказание Навального.

- Ждать ли эскалации конфликта на Донбассе

- Будут ли включены ЛДНР в состав России

- Может ли Россия не признавать текущий киевский режим

- О роли олигархов в политических процессах

- Почему для государства важны инфраструктурные проекты

- О посещении Марией Бутиной Навального в тюрьме.

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