Николай Стариков - Эскалация на Донбассе. Мария Бутина у Навального (6 Апреля 2021)
Опубликовано: 6 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о возможности эскалации конфликта на Донбассе, включении ЛДНР в состав России, непризнании киевского режима, необходимости для Германии газопровода «Северный Поток – 2», роли олигархов в политических процессах, важности инфраструктурных проектов для государства, а также о посещении Марии Бутиной отбывающего положенное наказание Навального.
- Ждать ли эскалации конфликта на Донбассе
- Будут ли включены ЛДНР в состав России
- Может ли Россия не признавать текущий киевский режим
- О роли олигархов в политических процессах
- Почему для государства важны инфраструктурные проекты
- О посещении Марией Бутиной Навального в тюрьме.
Смотрите онлайн Николай Стариков Эскалация на Донбассе. Мария Бутина у Навального (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.