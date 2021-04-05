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Открытый эфир. ВСУ открыли огонь по детским площадкам и пираты Балтийского моря 05.04.2021

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Открытый эфир 05.04.2021. ВСУ открыли огонь по детским площадкам и пираты Балтийского моря
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Открытый эфир - ВСУ открыли огонь по детским площадкам и пираты Балтийского моря (5 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Огонь по детским площадкам - шокирующий репортаж военных корреспондентов издания «News-Front» о гибели пятилетнего ребенка от украинского беспилотника. Кто приказал оператору, прекрасно видевшему свою жертву, сбросить бомбу?

 

- Учения НАТО «Защитник Европы» - это отработка войны с Россией? Что привез в Киев секретный американский военный борт с немецкой базы Рамштайн?

 

- По ком звонит Байден? За что Зеленский получил строгий выговор от Вашингтона? Каким оружием США собираются воевать с Россией до последнего украинца?

 

- Голодные игры. Как байки объявившего голодовку Навального о якобы невыносимых тюремных буднях разбились после публикации видео из колонии?

 

- Пираты Балтийского моря. Как польское судно пыталось сорвать строительство газопровода Северный Поток-2, который готов уже на 95 процентов.

 

- Москитный флот Украины и польские самолеты близ нашего трубопровода - звенья одной цепи? Какие страны координируют выпады наших соседей против России?

 

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