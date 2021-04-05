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Между тем. Россия-Запад: новая реальность 05.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 05.04.2021. Россия-Запад: новая реальность
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Между тем с Наталией Метлиной - Россия-Запад: новая реальность (5 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Есть ли связь между обострением в Донбассе и провокациями против «Северного потока-2»? Какие наказы в разговоре по телефону давал Зеленскому президент США Джо Байден? Какую оценку действиям Киева дают сегодня в Евросоюзе?

 

Зачем бывший президент Украины Петр Порошенко создает собственную армию? Как Россия должна реагировать на учения НАТО в Черном море и на Балтике? И о чем говорили российские сенаторы с послом России в США Анатолием Антоновым?

 

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