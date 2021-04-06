Туберкулез в колонии у Навального. Что Путин скажет Федеральному Собранию и зачем ему генетика

«Удивлен, что здесь Эболы нет». Навальный заявил о вспышке туберкулеза в колонии

«Посоветовал бы дальше голодать». Как Навальному вести себя в колонии - советует бывший заключенный

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 11 марта Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию планируется провести в очном формате. Сам российский лидер незадолго до этого заявил, что совместно с администрацией и правительством начал подготовку к данному мероприятию.



Темы послания традиционно не анонсируются. Но обычно президент дает оценку положения дел в стране и определяет основные направления развития внутренней и внешней политики.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «В глубине души в Путине клокочет ненависть». Аббас Галлямов о главной интриге послания президента (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.