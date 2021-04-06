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Дождь. «В глубине души в Путине клокочет ненависть». Аббас Галлямов о главной интриге послания президента 06.04.2021

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Телеканал Дождь 06.04.2021. «В глубине души в Путине клокочет ненависть». Аббас Галлямов о главной интриге послания президента
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Телеканал Дождь - «В глубине души в Путине клокочет ненависть». Аббас Галлямов о главной интриге послания президента (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 11 марта Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию планируется провести в очном формате. Сам российский лидер незадолго до этого заявил, что совместно с администрацией и правительством начал подготовку к данному мероприятию.


Темы послания традиционно не анонсируются. Но обычно президент дает оценку положения дел в стране и определяет основные направления развития внутренней и внешней политики.

 

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