Замкомандира СОБРа «Рысь» - с подробностями штурма дома Барданова, стрелявшего в Мытищах

"Война неизбежна - это вопрос времени": с чем связано обострение конфликта на Донбассе

Семен Багдасаров раскрыл планы Эрдогана на Черное море. Он прокомментировал задержание в Турции 103 отставных генералов и адмиралов, которые осудили выход страны из "конвенции Монтре", гарантировавшей свободу судоходства по черноморским проливам.

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