Соловьёв LIVE - «Россию запрут в Черном море!»: Багдасаров предупредил о серьезной угрозе со стороны Турции (6 Апреля 2021)
Опубликовано: 6 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Семен Багдасаров раскрыл планы Эрдогана на Черное море. Он прокомментировал задержание в Турции 103 отставных генералов и адмиралов, которые осудили выход страны из "конвенции Монтре", гарантировавшей свободу судоходства по черноморским проливам.
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