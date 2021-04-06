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Соловьёв LIVE. «Россию запрут в Черном море!»: Багдасаров предупредил о серьезной угрозе со стороны Турции 06.04.2021

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Соловьёв LIVE 06.04.2021. «Россию запрут в Черном море!»: Багдасаров предупредил о серьезной угрозе со стороны Турции
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Соловьёв LIVE - «Россию запрут в Черном море!»: Багдасаров предупредил о серьезной угрозе со стороны Турции (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Семен Багдасаров раскрыл планы Эрдогана на Черное море. Он прокомментировал задержание в Турции 103 отставных генералов и адмиралов, которые осудили выход страны из "конвенции Монтре", гарантировавшей свободу судоходства по черноморским проливам.

 

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