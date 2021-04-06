Москва разочарована реакцией Запада на наращивание Киевом военной инфраструктуры и переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров и призвал Берлин и Париж "привести в чувство" украинские власти.

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