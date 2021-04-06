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Время покажет 06.04.2021

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Время покажет 06.04.2021
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Время покажет (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Москва разочарована реакцией Запада на наращивание Киевом военной инфраструктуры и переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров и призвал Берлин и Париж "привести в чувство" украинские власти.

 

Имитация нормальной жизни, чета Байденов с пасхальным кроликом приветствовала всех с праздником, но гостей не было. В ВОЗ подтвердили возможность заражения ковидом домашних питомцев от человека. На суде по делу Джорджа Флойда адвокат представил видео, на котором колено полицейского не находится на шее иконы BLM. Почти хэппи-энд, Харви Вайнштейн обжаловал приговор и требует нового разбирательства. Ситуация в Донбассе накаляется, госдеп обозначил свою позицию.

 

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Комментариев: 1
Николай
6 Апреля 2021, 19:14
Редакторы и ведущие. Нахрена вы зовете на передачу моральных, конченых уродов? Почему вместо того, чтобы набить им рожи вы даете им гнать весь этот бред? Вы такие же охреневшие как и те мрази?
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