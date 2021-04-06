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Шафран. Однополые отношения: болезнь или мода 06.04.2021

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Шафран 06.04.2021. Однополые отношения: болезнь или мода
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Шафран - Однополые отношения: болезнь или мода (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Анна Шафран

В Китае гомосексуализм признан болезнью, в Европе и США - это не просто норма, а практически “знак качества”. А что в России? В первую очередь надо отстраниться от навязываемой нам чуждой идеологии и ответить на вопрос: что такое однополые отношения с точки зрения науки? А уже потом принимать решения.

 

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