Наш Санкт-Петербургский Академический Университет - детище коммуниста, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алфёрова. Мы, молодые ребята со всей страны, полные надежд, пришли в одно из немногих учебных заведений, где по сей день удавалось сохранить беспрецедентно высокий уровень высшего образования. Особое, человеческое отношение к нам проявлялось во всём: начиная процессом обучения и заканчивая административными вопросами и стипендиальным обеспечением.

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