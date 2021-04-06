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Константин Сёмин. Прости нас, Жорес Иванович. Письма 06.04.2021

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Константин Сёмин 06.04.2021. Прости нас, Жорес Иванович. Письма
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Константин Сёмин - Прости нас, Жорес Иванович. Письма (6 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Наш Санкт-Петербургский Академический Университет - детище коммуниста, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алфёрова. Мы, молодые ребята со всей страны, полные надежд, пришли в одно из немногих учебных заведений, где по сей день удавалось сохранить беспрецедентно высокий уровень высшего образования. Особое, человеческое отношение к нам проявлялось во всём: начиная процессом обучения и заканчивая административными вопросами и стипендиальным обеспечением.

 

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