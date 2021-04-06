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60 минут. Вечерний выпуск. НАТО обвиняет Россию в эскалации конфликта в Донбассе 06.04.2021

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60 минут по горячим следам 06.04.2021. Вечерний выпуск. НАТО обвиняет Россию в эскалации конфликта в Донбассе
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. НАТО обвиняет Россию в эскалации конфликта в Донбассе (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Глава НАТО Столтенберг официально обвинил Россию в разжигании военного конфликта в Донбассе. При этом именно украинские войска усиливают обстрелы населенных пунктов Донбасса. Украинский президент заявил, что только вступление в НАТО остановит вооруженное противостояние на Юго-Востоке Украины, решит проблему Донбасса и остановит агрессивного Путина.

 

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Комментариев: 1
военкор
6 Апреля 2021, 19:24
Бл...ть, зомбо баден-баден! У вас что,пластинку заело? Паника то как раз на Донбассе,там никто не хочет участвовать в мясорубке буржуазных интересов. Люди срочно эвакуируются в Россию и Украину.
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