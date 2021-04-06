Глава НАТО Столтенберг официально обвинил Россию в разжигании военного конфликта в Донбассе. При этом именно украинские войска усиливают обстрелы населенных пунктов Донбасса. Украинский президент заявил, что только вступление в НАТО остановит вооруженное противостояние на Юго-Востоке Украины, решит проблему Донбасса и остановит агрессивного Путина.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. НАТО обвиняет Россию в эскалации конфликта в Донбассе (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.