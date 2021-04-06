Царьград. Главное. Скажите спасибо за «дешёвый» бензин: Кто лжёт в истории с ростом цен 01.04.2021

Минфин наращивает объемы скупки иностранной валюты по т.н. бюджетному правилу. Сотни миллиардов идут не на развитие России, а выводятся за ее пределы. В юань будет конвертировано почти 28 млрд. рублей. И это, несмотря на то, что инвестиции ФНБ в китайскую валюту уже обернулись убытками.

Вложив в юани $17 млрд, российский Минфин потерял около $300 млн на курсовых разницах. Общий объем вложений в юань (включая резервы ЦБ) достигает $87 млрд, а курсовые потери за март - $1,3 млрд. Русские деньги работают на кого угодно, но не на Россию и ее промышленные предприятия, например, станкостроение.

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