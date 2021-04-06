В этом выпуске:

- Минфин продолжит скупать валюту;

- Путин подписал закон о просветительской деятельности;

- Частные клиники предупредили о росте цен;

- Жителей Красноярского края научат любить Родину;

- Лукашенко предложил сократить число белорусских посольств;

- Самарские власти дали добро на застройку территории завода имени Тарасова;

- Бывший глава антимонопольной службы и помощник Мишустина Артемьев заявил об угрозе революции;

- Маск за день разбогател на 6 миллиардов долларов;

- Отставные турецкие адмиралы опасаются, что Эрдоган может выйти из конвенции Монтрё;

- Зеленский во второй раз за 2 месяца съездил в Катар и заключил 15 контрактов;

- Следователи изымают документацию у генподрядчика строительства космодрома Восточный.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Угроза революции. Любите Родину. Жилье на руинах. Галопом по Европам (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.