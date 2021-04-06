Константин Сёмин - Угроза революции. Любите Родину. Жилье на руинах. Галопом по Европам (6 Апреля 2021)
Опубликовано: 6 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- Минфин продолжит скупать валюту;
- Путин подписал закон о просветительской деятельности;
- Частные клиники предупредили о росте цен;
- Жителей Красноярского края научат любить Родину;
- Лукашенко предложил сократить число белорусских посольств;
- Самарские власти дали добро на застройку территории завода имени Тарасова;
- Бывший глава антимонопольной службы и помощник Мишустина Артемьев заявил об угрозе революции;
- Маск за день разбогател на 6 миллиардов долларов;
- Отставные турецкие адмиралы опасаются, что Эрдоган может выйти из конвенции Монтрё;
- Зеленский во второй раз за 2 месяца съездил в Катар и заключил 15 контрактов;
- Следователи изымают документацию у генподрядчика строительства космодрома Восточный.
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