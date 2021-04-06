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Политическая Россия. Альфа-банк подсаживает молодёжь на кредиты и теряет клиентов из-за Моргенштерна 06.04.2021

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Политическая Россия 06.04.2021. Альфа-банк подсаживает молодёжь на кредиты и теряет клиентов из-за Моргенштерна
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Политическая Россия - Альфа-банк подсаживает молодёжь на кредиты и теряет клиентов из-за Моргенштерна (6 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Всё больше подписчиков «Политической России» сообщают нам, что отказались от услуг «Альфа-банка» из-за скандала с Моргенштерном. В попытке вовлечь молодёжь, подсадив её на «кредитную иглу», менеджмент банка начал терять взрослых платёжеспособных клиентов. И это – лишь начало.

 

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