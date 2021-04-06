"Ну и союзник!": Байден кинул арабов в войне с Йеменом

Всё больше подписчиков «Политической России» сообщают нам, что отказались от услуг «Альфа-банка» из-за скандала с Моргенштерном. В попытке вовлечь молодёжь, подсадив её на «кредитную иглу», менеджмент банка начал терять взрослых платёжеспособных клиентов. И это – лишь начало.

Смотрите онлайн Политическая Россия Альфа-банк подсаживает молодёжь на кредиты и теряет клиентов из-за Моргенштерна (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.