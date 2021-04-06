Соловьёв LIVE - Мёртвым не больно, живым не стыдно. Уроды на дорогах. Наши с Борисом Якеменко (6 Апреля 2021)
Опубликовано: 6 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО, ЖИВЫМ НЕ СТЫДНО». УКРАИНА И США ГОТОВЯТ БОЛЬШУЮ ВОЙНУ НА ДОНБАССЕ.
- Как старик Байден вдохновил шута Зеленского на войну.
- Почему война должна начаться именно сейчас?
- Хочет ли на самом деле Киев победить и можно ли победить осторожно?
УРОДЫ НА ДОРОГАХ или Ефремов возвращается.
- Почему «молдавский блогер» ничего не боится?
- Зачем столько камер, если они не смогли предотвратить трагедию?
- Можно ли как то предотвратить такие преступления в будущем?
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