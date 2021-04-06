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Соловьёв LIVE. Мёртвым не больно, живым не стыдно. Уроды на дорогах. Наши с Борисом Якеменко 06.04.2021

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Соловьёв LIVE 06.04.2021. Мёртвым не больно, живым не стыдно. Уроды на дорогах. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Мёртвым не больно, живым не стыдно. Уроды на дорогах. Наши с Борисом Якеменко (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО, ЖИВЫМ НЕ СТЫДНО». УКРАИНА И США ГОТОВЯТ БОЛЬШУЮ ВОЙНУ НА ДОНБАССЕ. 

 

- Как старик Байден вдохновил шута Зеленского на войну. 
- Почему война должна начаться именно сейчас?
- Хочет ли на самом деле Киев победить и можно ли победить осторожно?  

 

УРОДЫ НА ДОРОГАХ или Ефремов возвращается. 

 

- Почему «молдавский блогер» ничего не боится? 
- Зачем столько камер, если они не смогли предотвратить трагедию? 
- Можно ли как то предотвратить такие преступления в будущем?

 

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