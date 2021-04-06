"Война неизбежна - это вопрос времени": с чем связано обострение конфликта на Донбассе

«Россию запрут в Черном море!»: Багдасаров предупредил о серьезной угрозе со стороны Турции

Мы, какие мы есть. Взгляд в зеркало. АРМАГЕДДОНЫЧ

«МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО, ЖИВЫМ НЕ СТЫДНО». УКРАИНА И США ГОТОВЯТ БОЛЬШУЮ ВОЙНУ НА ДОНБАССЕ.

- Как старик Байден вдохновил шута Зеленского на войну.

- Почему война должна начаться именно сейчас?

- Хочет ли на самом деле Киев победить и можно ли победить осторожно?

УРОДЫ НА ДОРОГАХ или Ефремов возвращается.

- Почему «молдавский блогер» ничего не боится?

- Зачем столько камер, если они не смогли предотвратить трагедию?

- Можно ли как то предотвратить такие преступления в будущем?

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