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Вечер с Владимиром Соловьевым 06.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 06.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (6 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Страны не справляются с пандемией, шестнадцать процентов населения заранее скупили половину всех доз вакцин. Более трех миллиардов человек не смогли получить базовую медицинскую помощь. В самых бедных районах Англии, Франции, Испании смертность от COVID была намного выше, чем в обеспеченных городах. В Европе постоянные скандалы, богатые парижане вместе с политиками ужинают в ресторанах, пока вся страна сидит дома под замком. В Австрии мэров городов, чиновников и членов их семей в обход очередности.

 

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