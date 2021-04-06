Страны не справляются с пандемией, шестнадцать процентов населения заранее скупили половину всех доз вакцин. Более трех миллиардов человек не смогли получить базовую медицинскую помощь. В самых бедных районах Англии, Франции, Испании смертность от COVID была намного выше, чем в обеспеченных городах. В Европе постоянные скандалы, богатые парижане вместе с политиками ужинают в ресторанах, пока вся страна сидит дома под замком. В Австрии мэров городов, чиновников и членов их семей в обход очередности.

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