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Время в 21:00 06.04.2021

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Время в 21:00 06.04.2021
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Время в 21:00 (6 Апреля 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 6 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: в столичном дворце "Мегаспорт" состоялось шоу "Чемпионы на льду"; состоялась встреча Владимира Путина с генеральным директором РЖД; в Новгороде дочь погибшего коммерсанта стала следователем, чтобы добиться справедливости; Сергей Лавров призвал Германию и Францию «привести в чувство» Украину; в России за сутки выявили 8 328 новых случаев коронавируса в Москве открылся Первый молодежный форум по управлению виртуальным пространством.

 

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