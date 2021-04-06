Смотрите в этом выпуске: в столичном дворце "Мегаспорт" состоялось шоу "Чемпионы на льду"; состоялась встреча Владимира Путина с генеральным директором РЖД; в Новгороде дочь погибшего коммерсанта стала следователем, чтобы добиться справедливости; Сергей Лавров призвал Германию и Францию «привести в чувство» Украину; в России за сутки выявили 8 328 новых случаев коронавируса в Москве открылся Первый молодежный форум по управлению виртуальным пространством.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.