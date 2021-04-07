Полный контакт с Владимиром Соловьевым (7 Апреля 2021)
Опубликовано: 7 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Полный контакт. Удар по Донбассу. Цирк Соболь и комедия Навального. Авария Эдварда Била 06.04.2021
Полный контакт. Голодные игры Навального. Методичка Шарпа. Запад объявил войну RT 01.04.2021
Полный контакт. Ночной разговор Путина. Зеленского отцепили. Бой в Подмосковье: работа спецназа 31.03.2021
Полный контакт. Навальный: оппозишн-фраер. Слив данных ФБК. Климатический саммит США 30.03.2021
Еще
Доброе утро!
Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!
Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.