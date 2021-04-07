Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Марина Литвинович (7 Апреля 2021)
Опубликовано: 7 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Курников и Баблоян. Василий Уткин. Российская техника на границе с Украиной 02.04.2021
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- Андрей Криницкий, генеральный директор eland.ru, глава инициативной группы добровольцев-испытателей ЭпиВакКороны.
- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Живой гвоздь. Марина Литвинович, правозащитник
- Дмитрий Низовцев, ведущий youtube-канала «Штаб»
- Дмитрий Болкунец, политолог
- Алена Попова, юрист, сооснователь проекта “ТыНеОдна”.
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