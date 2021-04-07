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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Марина Литвинович 07.04.2021

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Утренний разворот 07.04.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Марина Литвинович
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Марина Литвинович (7 Апреля 2021)

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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Андрей Криницкий, генеральный директор eland.ru,  глава инициативной группы добровольцев-испытателей ЭпиВакКороны.
- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Живой гвоздь. Марина Литвинович, правозащитник 

- Дмитрий Низовцев, ведущий youtube-канала «Штаб»

- Дмитрий Болкунец, политолог 

- Алена Попова, юрист, сооснователь проекта “ТыНеОдна”.

 

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