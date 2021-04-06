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Открытый эфир. Украинские дроны-убийцы и шариат по-европейски 06.04.2021

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Открытый эфир 06.04.2021. Украинские дроны-убийцы и шариат по-европейски
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Открытый эфир - Украинские дроны-убийцы и шариат по-европейски (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- «Карманное» войско: зачем бывший президент Украины Петр Порошенко и его соратник Александр Турчинов решили собрать вместе ветеранов АТО - причем, за спиной у Зеленского?

 

- Украинские бомбы для дронов-убийц. Какие боеприпасы для беспилотников испытывают на киевском заводе «Маяк»?

 

- Молчание ягнят. В США опубликован отчет о нарушениях прав человека в разных странах за 2020 год. Зверствам киевской власти там посвящена обширная глава.

 

- Узкие места. Суэцкий и Панамский каналы были построены более 100 лет назад. И пропускная способность этих мировых коммуникаций давно уже не удовлетворяет потребности глобального рынка.

 

- Шариат по-европейски. В лагерях беженцев Аль-Хол и Рож на северо-востоке Сирии, где в том числе содержатся жены террористов, родилась мода на «современную внешность».

 

- Черный джихад. Человек, который протаранил на машине ограждение Капитолия в Вашингтоне и был убит в перестрелке - оказался последователем радикального движения.

 

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