Между тем с Наталией Метлиной - Россия-Китай: вместе против санкций (6 Апреля 2021)
Опубликовано: 7 Апреля 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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Как Москва и Пекин могут совместно противостоять санкциям коллективного Запада и минимизировать зависимость от американского доллара? Чему мы можем научиться у китайской программы импортозамещения «Сделано в Китае -2025»? Как будет нарастать всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, каковы ближайшие перспективы наших торговых отношений?
Что предпочитают в Китае из российских продуктов - мороженое или колбасу? Каковы истинные причины санкционного давления США на Китай? Что заставило Байдена задуматься о создании альтернативы проекту «Один пояс - один путь»?
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