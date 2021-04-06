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Между тем. Россия-Китай: вместе против санкций 06.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 06.04.2021. Россия-Китай: вместе против санкций
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Между тем с Наталией Метлиной - Россия-Китай: вместе против санкций (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Как Москва и Пекин могут совместно противостоять санкциям коллективного Запада и минимизировать зависимость от американского доллара? Чему мы можем научиться у китайской программы импортозамещения «Сделано в Китае -2025»? Как будет нарастать всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, каковы ближайшие перспективы наших торговых отношений?

 

Что предпочитают в Китае из российских продуктов - мороженое или колбасу? Каковы истинные причины санкционного давления США на Китай? Что заставило Байдена задуматься о создании альтернативы проекту «Один пояс - один путь»?

 

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