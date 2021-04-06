Между тем с Наталией Метлиной

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Между тем. Украина-2021: в НАТО или в партизаны 01.04.2021

Как Москва и Пекин могут совместно противостоять санкциям коллективного Запада и минимизировать зависимость от американского доллара? Чему мы можем научиться у китайской программы импортозамещения «Сделано в Китае -2025»? Как будет нарастать всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, каковы ближайшие перспективы наших торговых отношений?

Что предпочитают в Китае из российских продуктов - мороженое или колбасу? Каковы истинные причины санкционного давления США на Китай? Что заставило Байдена задуматься о создании альтернативы проекту «Один пояс - один путь»?

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