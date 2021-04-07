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Дмитрий Гордон. Будет ли война с Россией. Кравчук будет стрелять. Украина освободит Донбасс 07.04.2021

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Дмитрий Гордон 07.04.2021. Будет ли война с Россией. Кравчук будет стрелять. Украина освободит Донбасс
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Дмитрий Гордон - Будет ли война с Россией. Кравчук будет стрелять. Украина освободит Донбасс (7 Апреля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

- о вероятности полномасштабной войны с Россией
- разговор с Кравчуком о том, что Украине ждать от России, готова ли Россия к полномасштабной войне, о коридоре в Крым, международной поддержке Украины и переносе переговоров из Минска
- разговор с Петрулевичем о погибшем ребенке на Донбассе, Беслане, положении дел в армейских корпусах ЛДНР, жизни в ЛДНР и о том, может ли Украина освободить Донбасс
- о вероятности развала России
- о конфетах «Гордон в шоколаде», мороженом «Гордон на палочке», Глобе и Ломаченко
- о том, контакты каких героев ищет
- разговор с Белковским о том, нападет ли Путин на Украину, чего опасается Путин, что будет с Навальным, о перспективах вступления Украины в НАТО, о том, сделает ли Байден больно Путину, о «Спутнике V» и о том, нужно ли Зеленскому назвать Путина убийцей
- о Смешко
- о фильме о «вагнеровцах»
- об образовании в Украине
- о воровстве в 300 миллиардов гривен в год на таможне
- о коррупционной схеме Степанова и фальсификациях на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области.

 

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