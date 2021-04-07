- о вероятности полномасштабной войны с Россией

- разговор с Кравчуком о том, что Украине ждать от России, готова ли Россия к полномасштабной войне, о коридоре в Крым, международной поддержке Украины и переносе переговоров из Минска

- разговор с Петрулевичем о погибшем ребенке на Донбассе, Беслане, положении дел в армейских корпусах ЛДНР, жизни в ЛДНР и о том, может ли Украина освободить Донбасс

- о вероятности развала России

- о конфетах «Гордон в шоколаде», мороженом «Гордон на палочке», Глобе и Ломаченко

- о том, контакты каких героев ищет

- разговор с Белковским о том, нападет ли Путин на Украину, чего опасается Путин, что будет с Навальным, о перспективах вступления Украины в НАТО, о том, сделает ли Байден больно Путину, о «Спутнике V» и о том, нужно ли Зеленскому назвать Путина убийцей

- о Смешко

- о фильме о «вагнеровцах»

- об образовании в Украине

- о воровстве в 300 миллиардов гривен в год на таможне

- о коррупционной схеме Степанова и фальсификациях на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Будет ли война с Россией. Кравчук будет стрелять. Украина освободит Донбасс (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.