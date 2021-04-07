Новый выпуск видеоблога посвящён целому ряду важных вопросов как внутренней, так и внешней политики. Поговорили об «успехах» антироссийского блока НАТО, который пришёл на смену Третьему Рейху. Обсудили вероятность нападения Украины на Россию, при подстрекательстве США.

Коснулись темы мировой экономической безопасности и альтернативных транспортных коридоров, таких как БАМ и Транссиб, в противовес морскому пути через Суэцкий канал. Осудили сепаратизм властей Тюменской области и Тобольска, которые напрочь отказываются добавить в голосование на наименование нового аэропорта имя Ермака, присоединившего Сибирь к России.

Смотрите онлайн Николай Стариков 72 года НАТО. Аэропорт «Ермак». Суэц – Транссиб-БАМ (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.