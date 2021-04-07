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Навальный LIVE. Бутина и «пионерлагерь» Навального. «Майор Гром» - политагитка? «Утренняя Родина» с Антоном Пикули 07.04.2021

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Алексей Навальный LIVE 07.04.2021. Бутина и «пионерлагерь» Навального. «Майор Гром» - политагитка? «Утренняя Родина» с Антоном Пикули
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Алексей Навальный LIVE - Бутина и «пионерлагерь» Навального. «Майор Гром» - политагитка? «Утренняя Родина» с Антоном Пикули (7 Апреля 2021)

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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Навальный

На ваших экранах — новый выпуск «Утренней Родины» с Антоном Пикули. Сегодня на повестке дня визит пропагандистки Марии Бутиной в колонию Алексея Навального и фильм про суперполицейского, который борется со злодейскими митингами.

 

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Бутина и «пионерлагерь» Навального. «Майор Гром» - политагитка? «Утренняя Родина» с Антоном Пикули (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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