Алексей Навальный LIVE - Бутина и «пионерлагерь» Навального. «Майор Гром» - политагитка? «Утренняя Родина» с Антоном Пикули (7 Апреля 2021)
Опубликовано: 7 Апреля 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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На ваших экранах — новый выпуск «Утренней Родины» с Антоном Пикули. Сегодня на повестке дня визит пропагандистки Марии Бутиной в колонию Алексея Навального и фильм про суперполицейского, который борется со злодейскими митингами.
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