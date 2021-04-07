«Это радикальное политическое протестное мероприятие»: к чему приведет голодовка Навального

Врачи едут в ИК-2. Не протестовать. Спасать

На ваших экранах — новый выпуск «Утренней Родины» с Антоном Пикули. Сегодня на повестке дня визит пропагандистки Марии Бутиной в колонию Алексея Навального и фильм про суперполицейского, который борется со злодейскими митингами.

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE Бутина и «пионерлагерь» Навального. «Майор Гром» - политагитка? «Утренняя Родина» с Антоном Пикули (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.