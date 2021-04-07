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Соловьёв LIVE. Сколько осталось Зеленскому и кто его заменит? Шарий о зачистке оппозиции, вступлении Украины в НАТО 07.04.2021

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Соловьёв LIVE 07.04.2021. Сколько осталось Зеленскому и кто его заменит? Шарий о зачистке оппозиции, вступлении Украины в НАТО
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Соловьёв LIVE - Сколько осталось Зеленскому и кто его заменит? Шарий о зачистке оппозиции, вступлении Украины в НАТО (7 Апреля 2021)

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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает зачищать информационное поле, пресекая любую критику оппозиции в свой адрес. Вслед за украинскими СМИ под прессинг попали российские. СНБО постановил, что они угрожают национальной безопасности страны, распространяя «российскую пропаганду».

 

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