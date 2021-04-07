«Россию запрут в Черном море!»: Багдасаров предупредил о серьезной угрозе со стороны Турции

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает зачищать информационное поле, пресекая любую критику оппозиции в свой адрес. Вслед за украинскими СМИ под прессинг попали российские. СНБО постановил, что они угрожают национальной безопасности страны, распространяя «российскую пропаганду».

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