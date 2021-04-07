Соловьёв LIVE - Сколько осталось Зеленскому и кто его заменит? Шарий о зачистке оппозиции, вступлении Украины в НАТО (7 Апреля 2021)
Опубликовано: 7 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает зачищать информационное поле, пресекая любую критику оппозиции в свой адрес. Вслед за украинскими СМИ под прессинг попали российские. СНБО постановил, что они угрожают национальной безопасности страны, распространяя «российскую пропаганду».
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