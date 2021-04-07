Как Навальный оказался без паспорта в колонии, и почему этот документ требуют от его жены

В последние недели все говорит о новом обострении отношений между Россией и Украиной. Об эскалации в Донбассе уже заявил президент Владимир Зеленский, а Россия продолжает наращивать войска у границ Украины. Возможна ли полномасштабная война между странами?

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Вторая жена» Кадырова. Российские войска у границы с Украиной. Срыв показов на «Артдокфесте» (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.