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Дождь. «Вторая жена» Кадырова. Российские войска у границы с Украиной. Срыв показов на «Артдокфесте» 07.04.2021

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Телеканал Дождь 07.04.2021. «Вторая жена» Кадырова. Российские войска у границы с Украиной. Срыв показов на «Артдокфесте»
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Телеканал Дождь - «Вторая жена» Кадырова. Российские войска у границы с Украиной. Срыв показов на «Артдокфесте» (7 Апреля 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 7 Апреля 2021

В последние недели все говорит о новом обострении отношений между Россией и Украиной. Об эскалации в Донбассе уже заявил президент Владимир Зеленский, а Россия продолжает наращивать войска у границ Украины. Возможна ли полномасштабная война между странами?

 

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