Как вы попали в программу В. Соловьева? С кем интересно дискутировать?

О военно-политической академии, басмачестве и письме в ЦК КПСС

Что вас огорчает в людях? Что привлекает?

О молодости и жизни в СССР

Были случаи, когда чувствовали угрозу своей жизни?

Как получили орден за личное мужество?

Чего вы боитесь?

У вас есть мечта?

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