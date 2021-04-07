Как Навальный оказался без паспорта в колонии, и почему этот документ требуют от его жены

Повышенная концентрация российских войск на границе с Украиной беспокоит уже Европу и Соединенные Штаты. Президент Владимир Зеленский едет в Донбасс, а сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Украина не будет эскалировать ситуацию в Донбассе, если Россия не начнет первой. Все на грани очередной активизации боевых действий. Руслан Левиев, глава Conflict Intelligence Team, рассказал, что известно о скоплении российских войск.

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