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Дождь. Новое обострение на российско-украинской границе: с чем оно связано 07.04.2021

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Телеканал Дождь 07.04.2021. Новое обострение на российско-украинской границе: с чем оно связано
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Телеканал Дождь - Новое обострение на российско-украинской границе: с чем оно связано (7 Апреля 2021)

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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Повышенная концентрация российских войск на границе с Украиной беспокоит уже Европу и Соединенные Штаты. Президент Владимир Зеленский едет в Донбасс, а сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Украина не будет эскалировать ситуацию в Донбассе, если Россия не начнет первой. Все на грани очередной активизации боевых действий. Руслан Левиев, глава Conflict Intelligence Team, рассказал, что известно о скоплении российских войск.

 

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