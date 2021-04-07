Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Уроки русского. Гагарин: «Привет, потомки! Как вы там?» 07.04.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Уроки русского
Уроки русского с Захаром Прилепиным 07.04.2021. Гагарин: «Привет, потомки! Как вы там?»
07.04.2021 31.03.2021 24.03.2021 17.03.2021 10.03.2021 03.03.2021 24.02.2021 17.02.2021 10.02.2021 03.02.2021
Еще

Уроки русского с Захаром Прилепиным - Гагарин: «Привет, потомки! Как вы там?» (7 Апреля 2021)

10 просмотров
1
0
Поделиться
Уроки русского
Уроки русского
Подписаться

Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Захар Прилепин

108 минут полета в космос, или Как Юрий Гагарин стал послом двухсотмиллионного народа вверх, в небо, в будущее. Только вообразите себе: сначала стать главной силой, сломившей фашизм, а спустя 16 лет — рвануть в космос! Спустя десятилетия образ Гагарина, в отличие от многих советских супербрэндов и самого СССР, не слишком подвержен коррозии и практически не видоизменяется.

 

Русские могли бы работать с этим брэндом, с этим символом бескорыстной мечты о звездах и познании мира. Но, увы, сейчас Илон Маск — символ продвижения капитализма в космос. Юра, мы всё потеряли, да.  Пусть не совсем всё, но слишком многое…

 

Смотрите онлайн Уроки русского с Захаром Прилепиным Гагарин: «Привет, потомки! Как вы там?» (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу