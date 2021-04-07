108 минут полета в космос, или Как Юрий Гагарин стал послом двухсотмиллионного народа вверх, в небо, в будущее. Только вообразите себе: сначала стать главной силой, сломившей фашизм, а спустя 16 лет — рвануть в космос! Спустя десятилетия образ Гагарина, в отличие от многих советских супербрэндов и самого СССР, не слишком подвержен коррозии и практически не видоизменяется.

Русские могли бы работать с этим брэндом, с этим символом бескорыстной мечты о звездах и познании мира. Но, увы, сейчас Илон Маск — символ продвижения капитализма в космос. Юра, мы всё потеряли, да. Пусть не совсем всё, но слишком многое…

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