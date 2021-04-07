Коронавирус не отступает, смертность от этой хвори за последнюю неделю выросла на 11 процентов. И снова политика в спорте, США собираются бойкотировать олимпиаду в КНР. Во всем виноват капитан, в Египте заявили, что инцидент с паромом произошел из-за человеческой ошибки. Украина рвется в НАТО, киевские власти считают, что только членство в альянсе позволит завершить донбасский конфликт.

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