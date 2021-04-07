Глава либерального «Альянса врачей» Анастасия Васильева пыталась прорваться в колонию к Навальному 6 апреля. Особую примечательность этой попытке «Петушинского прорыва» придаёт то, что упомянутая навальнистка слала фюреру резиновых уточек свои фото в голом виде. Затем об этом узнала жена Навального, которая сейчас находится в Германии, а снимки попали в интернет.

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