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60 минут. Вечерний выпуск. Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе 07.04.2021

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60 минут по горячим следам 07.04.2021. Вечерний выпуск. Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе (7 Апреля 2021)

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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе. Об этом заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Но ситуация в регионе остается под пристальным наблюдением и конкретные меры могут быть приняты, если возникнет такая необходимость. МИД РФ сообщает о стягивании украинских военных сил к линии разграничения сторон.

 

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Комментариев: 1
Вовка Добрая Душа
7 Апреля 2021, 19:40
Донбасс 2014 ... эта та же Каталония в 1937 ... война уже идет ... уже скоро она придет в каждую семью ... чего ждем ?
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