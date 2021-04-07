Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе. Об этом заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Но ситуация в регионе остается под пристальным наблюдением и конкретные меры могут быть приняты, если возникнет такая необходимость. МИД РФ сообщает о стягивании украинских военных сил к линии разграничения сторон.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.