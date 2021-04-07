Царьград. Главное. Скажите спасибо за «дешёвый» бензин: Кто лжёт в истории с ростом цен 01.04.2021

Геополитика все больше экстраполируется на внутреннюю ситуацию. Рубль второй день подряд продолжает падать к резервным валютам. Сегодня в моменте он брал отметку в 78 рублей, а евро поднимался выше 92 рублей. Главная причина происходящего – обострение ситуации в Донбассе.

Вашингтон, напомню, вслед за Киевом зафиксировал концентрацию российской армии в этом районе страны. По этому поводу в МИД заявили, что «мы осуществляем на своей территории, на российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными». На рубль также давит и т.н. бюджетное правило Минфина, который увеличил скупку валюты на внутреннем рынке.

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