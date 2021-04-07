Константин Сёмин - БезЗУМие власти. Домик Ельцина. Своих не бросаем! Галопом по Европам (7 Апреля 2021)
Опубликовано: 7 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- На Западе началась охота за недвижимостью российских чиновников и олигархов;
- Банк Грефа ставит очередные рекорды по прибыли. За март - 103 миллиарда;
- Компания Зум отказалась обслуживать госструктуры, чтобы не попасть под санкции;
- Форбс публикует очерк о бизнес-карьере младшей дочери Шойгу;
- Набиуллина против регулирования цен;
- В 60 из 85 регионов зафиксирован отток населения из-за внутренней миграции;
- Протесты в Мьянме приобретают антикитайский характер и все больше напоминает гражданскую войну;
- Выявлен очередной высокопоставленный нацист, работавший на разведку ФРГ;
- Блогеры теперь зарабатывают больше, чем газеты и журналы;
- Зеленский заручился поддержкой НАТО и призвал альянс побыстрее принять в себя Украину.
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