В этом выпуске:

- На Западе началась охота за недвижимостью российских чиновников и олигархов;

- Банк Грефа ставит очередные рекорды по прибыли. За март - 103 миллиарда;

- Компания Зум отказалась обслуживать госструктуры, чтобы не попасть под санкции;

- Форбс публикует очерк о бизнес-карьере младшей дочери Шойгу;

- Набиуллина против регулирования цен;

- В 60 из 85 регионов зафиксирован отток населения из-за внутренней миграции;

- Протесты в Мьянме приобретают антикитайский характер и все больше напоминает гражданскую войну;

- Выявлен очередной высокопоставленный нацист, работавший на разведку ФРГ;

- Блогеры теперь зарабатывают больше, чем газеты и журналы;

- Зеленский заручился поддержкой НАТО и призвал альянс побыстрее принять в себя Украину.

Смотрите онлайн Константин Сёмин БезЗУМие власти. Домик Ельцина. Своих не бросаем! Галопом по Европам (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.