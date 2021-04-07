Как Навальный оказался без паспорта в колонии, и почему этот документ требуют от его жены

Новое обострение на российско-украинской границе: с чем оно связано

Адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев посетили политика в ИК-2 города Покров Владимирской области. Ранее от одного из местных СМИ поступала информация о том, что Навальный был перевезен из колонии, но она не подтвердилась.

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