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Дождь. Состояние здоровья Навального. Расследование о «второй жене» Кадырова. Новое «санитарное дело» 07.04.2021

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Телеканал Дождь 07.04.2021. Состояние здоровья Навального. Расследование о «второй жене» Кадырова. Новое «санитарное дело»
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Телеканал Дождь - Состояние здоровья Навального. Расследование о «второй жене» Кадырова. Новое «санитарное дело» (7 Апреля 2021)

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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев посетили политика в ИК-2 города Покров Владимирской области. Ранее от одного из местных СМИ поступала информация о том, что Навальный был перевезен из колонии, но она не подтвердилась.

 

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