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Вечер с Владимиром Соловьевым 07.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 07.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (7 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Американцы накачивают Украину оружием, всячески подстрекают к началу активных боёв, но сами при любом раскладе останутся в сторонке. Зато, говорят, мы санкции можем ввести против агрессора и по головке погладить. СБУшники рассказывают о том, что могут взять Донбасс за три недели, только веселье в том, что молвит это тот работник службы безпеки, который в свое время удирал так, что его три недели никто найти не мог. Словом, мечты мечтами, а в ДНР заявили, что готовы к любым сценариям.

 

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