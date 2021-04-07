Американцы накачивают Украину оружием, всячески подстрекают к началу активных боёв, но сами при любом раскладе останутся в сторонке. Зато, говорят, мы санкции можем ввести против агрессора и по головке погладить. СБУшники рассказывают о том, что могут взять Донбасс за три недели, только веселье в том, что молвит это тот работник службы безпеки, который в свое время удирал так, что его три недели никто найти не мог. Словом, мечты мечтами, а в ДНР заявили, что готовы к любым сценариям.

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