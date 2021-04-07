Смотрите в этом выпуске: в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьера Никола Пашиняна; врио главы Тывы назначен Владимир Ховалыг; Евросоюз усмотрел связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов; из-за обострения обстановки была собрана срочная видеоконференция по Донбассу; депутаты рассматривают законопроект об ответственности врачей за наркосодержащий препараты; в Китае взломана «неприступная» система распознавания лиц.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.