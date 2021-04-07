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Время в 21:00 07.04.2021

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Время в 21:00 07.04.2021
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Время в 21:00 (7 Апреля 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 7 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьера Никола Пашиняна; врио главы Тывы назначен Владимир Ховалыг; Евросоюз усмотрел связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов; из-за обострения обстановки была собрана срочная видеоконференция по Донбассу; депутаты рассматривают законопроект об ответственности врачей за наркосодержащий препараты; в Китае взломана «неприступная» система распознавания лиц.

 

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