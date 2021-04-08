Полный контакт. Удар по Донбассу. Цирк Соболь и комедия Навального. Авария Эдварда Била 06.04.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.