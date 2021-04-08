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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Иван Жданов 08.04.2021

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Утренний разворот 08.04.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Иван Жданов
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Иван Жданов (8 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»  (организация, которую российские власти считают иноагентом)

- Сакен Аймурзаев, журналист

- Живой гвоздь: Иван Жданов, директор ФБК (организация, которую российские власти считают иностранным агентом).

- Алексей Кащеев, руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук.

 

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