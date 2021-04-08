Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Иван Жданов (8 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Курников и Баблоян. Василий Уткин. Российская техника на границе с Украиной 02.04.2021
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- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация, которую российские власти считают иноагентом)
- Сакен Аймурзаев, журналист
- Живой гвоздь: Иван Жданов, директор ФБК (организация, которую российские власти считают иностранным агентом).
- Алексей Кащеев, руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук.
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