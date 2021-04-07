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Открытый эфир. Солдаты НАТО на Украине и противостояние Вашингтона с Пекином 07.04.2021

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Открытый эфир 07.04.2021. Солдаты НАТО на Украине и противостояние Вашингтона с Пекином
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Открытый эфир - Солдаты НАТО на Украине и противостояние Вашингтона с Пекином (7 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Пробивали коридор. Украинская ДРГ при поддержке беспилотников попыталась прорвать оборону непризнанной Донецкой республики в районе Горловки и была уничтожена.

 

- «Быстрый трезубец», «серебряная сабля», «три меча» и «казачья булава», а также еще десяток маневров Украины с участием стран НАТО. Сколько военных северного блока окажется на территории Незалежной?

 

- «Страшная Москва». Кто придумывает образ опасной России в ментальной войне? Впервые! Группа расследователей РИА ФАН взяла эксклюзивное интервью у экс-сотрудника ФБР, работавшего в специальном отделе по созданию “русской угрозы”.

 

- Взятки гадки. Чьи счета пополняют деньги из байденовской программы “по улучшению Америки”? И почему их обладатели считаются теми самыми “влиятельными людьми”, что в обход законов посадили Байдена в кресло президента страны?

 

- Битва санкций с риском большой войны. Вашингтон и Пекин вступили в жесткое экономическое противостояние? Правда ли, что Пентагон готов перехватить инициативу и поджечь Азиатско-Тихоокеанский регион?

 

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