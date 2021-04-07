Открытый эфир. Удар по Киеву и красные зоны Украины 31.03.2021

Открытый эфир. ВСУ открыли огонь по детским площадкам и пираты Балтийского моря 05.04.2021

- Пробивали коридор. Украинская ДРГ при поддержке беспилотников попыталась прорвать оборону непризнанной Донецкой республики в районе Горловки и была уничтожена.

- «Быстрый трезубец», «серебряная сабля», «три меча» и «казачья булава», а также еще десяток маневров Украины с участием стран НАТО. Сколько военных северного блока окажется на территории Незалежной?

- «Страшная Москва». Кто придумывает образ опасной России в ментальной войне? Впервые! Группа расследователей РИА ФАН взяла эксклюзивное интервью у экс-сотрудника ФБР, работавшего в специальном отделе по созданию “русской угрозы”.

- Взятки гадки. Чьи счета пополняют деньги из байденовской программы “по улучшению Америки”? И почему их обладатели считаются теми самыми “влиятельными людьми”, что в обход законов посадили Байдена в кресло президента страны?

- Битва санкций с риском большой войны. Вашингтон и Пекин вступили в жесткое экономическое противостояние? Правда ли, что Пентагон готов перехватить инициативу и поджечь Азиатско-Тихоокеанский регион?

Смотрите онлайн Открытый эфир Солдаты НАТО на Украине и противостояние Вашингтона с Пекином (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.