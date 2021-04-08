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Николай Стариков. Зачем Евгений Фёдоров ездил в США, виделся с Обамой и раскалывает патриотов 08.04.2021

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Николай Стариков 08.04.2021. Зачем Евгений Фёдоров ездил в США, виделся с Обамой и раскалывает патриотов
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Николай Стариков - Зачем Евгений Фёдоров ездил в США, виделся с Обамой и раскалывает патриотов (8 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Есть в Госдуме депутат – Евгений Фёдоров. Депутат от ЕР. А ещё он был в США, встречался с представителями Госдепа, с самим Обамой. В Германии встречался с немецкими депутатами. 

 

И ладно бы просто был и встречался – так ещё Евгений Фёдоров последовательно голосует за все антинародные законы вроде повышения НДС и пенсионного возраста, вступления в ВТО и так далее, и тому подобное.

 

А ещё Евгений Алексеевич последовательно раскалывает патриотическое движение. Зачем же он это делает – об этом в новом выпуске моего видеоблога.

 

- О начале нового политического сезона
- О сегодняшнем положении крупных парламентских партий
- За счёт чего политические партии получают больше голосов на выборах
- Кто является потенциальным избирателем объединённой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
- Об инициированной Евгением Фёдоровым черной пиар-кампании
- О поездке Евгения Фёдорова в США и встрече с Обамой.

 

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