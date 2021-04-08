Есть в Госдуме депутат – Евгений Фёдоров. Депутат от ЕР. А ещё он был в США, встречался с представителями Госдепа, с самим Обамой. В Германии встречался с немецкими депутатами.

И ладно бы просто был и встречался – так ещё Евгений Фёдоров последовательно голосует за все антинародные законы вроде повышения НДС и пенсионного возраста, вступления в ВТО и так далее, и тому подобное.

А ещё Евгений Алексеевич последовательно раскалывает патриотическое движение. Зачем же он это делает – об этом в новом выпуске моего видеоблога.

- О начале нового политического сезона

- О сегодняшнем положении крупных парламентских партий

- За счёт чего политические партии получают больше голосов на выборах

- Кто является потенциальным избирателем объединённой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»

- Об инициированной Евгением Фёдоровым черной пиар-кампании

- О поездке Евгения Фёдорова в США и встрече с Обамой.

Смотрите онлайн Николай Стариков Зачем Евгений Фёдоров ездил в США, виделся с Обамой и раскалывает патриотов (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.