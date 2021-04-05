Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Довыборы на западе страны. Санкции СНБО. Локдаун в Киеве (5 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
Темы программы:
- нечестные довыборы в Раду на западе Украины;
- санкции СНБО;
- локдаун в Киеве;
- ситуация на Донбассе;
- разговор Байдена и Зеленского;
- вакцинация;
Гости программы:
Елена Лукаш, экс-министр юстиции
Елена Бондаренко, экс-нардеп предыдущих созывов
Владимир Кацман, заслуженный журналист Украины, политический эксперт
Николай Скорик, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Александра Решмедилова, политический аналитик.
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