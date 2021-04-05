Политические ток-шоу ведущих телеканалов России

Перший Незалежний. Ток-шоу "19". Довыборы на западе страны. Санкции СНБО. Локдаун в Киеве 05.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Перший Незалежний
Перший Незалежний 05.04.2021. Ток-шоу "19". Довыборы на западе страны. Санкции СНБО. Локдаун в Киеве
07.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 05.04.2021

Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Довыборы на западе страны. Санкции СНБО. Локдаун в Киеве (5 Апреля 2021)

8 просмотров
1
0
Поделиться
Перший Незалежний
Перший Незалежний
Подписаться

Опубликовано: 8 Апреля 2021

Темы программы:
- нечестные довыборы в Раду на западе Украины;
- санкции СНБО;
- локдаун в Киеве;
- ситуация на Донбассе;
- разговор Байдена и Зеленского;
- вакцинация;

 

Гости программы:
Елена Лукаш, экс-министр юстиции
Елена Бондаренко, экс-нардеп предыдущих созывов
Владимир Кацман, заслуженный журналист Украины, политический эксперт
Николай Скорик, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Александра Решмедилова, политический аналитик.

 

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "19". Довыборы на западе страны. Санкции СНБО. Локдаун в Киеве (5 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу