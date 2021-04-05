Темы программы:

- нечестные довыборы в Раду на западе Украины;

- санкции СНБО;

- локдаун в Киеве;

- ситуация на Донбассе;

- разговор Байдена и Зеленского;

- вакцинация;

Гости программы:

Елена Лукаш, экс-министр юстиции

Елена Бондаренко, экс-нардеп предыдущих созывов

Владимир Кацман, заслуженный журналист Украины, политический эксперт

Николай Скорик, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Александра Решмедилова, политический аналитик.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "19". Довыборы на западе страны. Санкции СНБО. Локдаун в Киеве (5 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.