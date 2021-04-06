Ток-шоу "19". Довыборы на западе страны. Санкции СНБО. Локдаун в Киеве

Ток-шоу "Большой день" на "Першому Незалежному".

Гости студии:

- Правозащитник Владимир Чемерис;

- Кандидат политических наук Игорь Петренко;

- Политический аналитик Алексей Калиниченко

- Политолог Сергей Годный;

- Журналист Ирина Тиран;

- Политический эксперт Юрий Корольчук;

- Политолог Александра Решмедилова;

- Социолог Павел Кутуев;

- Политолог Кирилл Молчанов;

- Доктор экономических наук Василий Голян;

- Общественный деятель Александр Потемкин;

- Журналист Дмитрий Василец;

Темы эфира:

- Локдаун в Киеве;

- Ситуация на Донбассе;

- Стрельба в поезде;

- "Нормандский формат";

- Запрет партии Шария;

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