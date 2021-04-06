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Перший Незалежний. Большой день. Стрельба военных в поезде. Ситуация на Донбассе 06.04.2021

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Перший Незалежний 06.04.2021. Большой день. Стрельба военных в поезде. Ситуация на Донбассе
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Перший Незалежний - Большой день. Стрельба военных в поезде. Ситуация на Донбассе (6 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ток-шоу "Большой день" на "Першому Незалежному".
Гости студии:
- Правозащитник Владимир Чемерис;
- Кандидат политических наук Игорь Петренко;
- Политический аналитик Алексей Калиниченко
- Политолог Сергей Годный;
- Журналист Ирина Тиран;
- Политический эксперт Юрий Корольчук;
- Политолог Александра Решмедилова;
- Социолог Павел Кутуев;
- Политолог Кирилл Молчанов;
- Доктор экономических наук Василий Голян;
- Общественный деятель Александр Потемкин;
- Журналист Дмитрий Василец;

 

Темы эфира:
- Локдаун в Киеве;
- Ситуация на Донбассе;
- Стрельба в поезде;
- "Нормандский формат";
- Запрет партии Шария;

 

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