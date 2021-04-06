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Перший Незалежний. Live шоу. Коцаба, Кушнир, Чугаенко, Павловский 06.04.2021

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Перший Незалежний 06.04.2021. Live шоу. Коцаба, Кушнир, Чугаенко, Павловский
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Перший Незалежний - Live шоу. Коцаба, Кушнир, Чугаенко, Павловский (6 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Сегодня, 6 апреля, в "Live шоу" на "Першому Незалежному" обсудили действия Зеленского, усиление карантинных ограничений, вакцинацию украинцев и запрет партии Шария.
Гости студии: политический эксперт Светлана Кушнир, журналист Руслан Коцаба, медиаэксперт Татьяна Чугаенко, экс-нардеп Андрей Павловский.

 

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