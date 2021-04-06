Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Перший Незалежний. Пульс. Коронавирус. Вакцинация. Донбасс. Свобода слова 06.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Перший Незалежний
Перший Незалежний 06.04.2021. Пульс. Коронавирус. Вакцинация. Донбасс. Свобода слова
07.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 05.04.2021

Перший Незалежний - Пульс. Коронавирус. Вакцинация. Донбасс. Свобода слова (6 Апреля 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Перший Незалежний
Перший Незалежний
Подписаться

Опубликовано: 8 Апреля 2021

Темы программы:
- вакцинация;
- медицинская система;
- карантин;
- пенсионная система;
- декларации чиновников;
- запрет "Партии Шария";
- ситуация на Донбассе

 

Гости программы: 
Владимир Кацман, заслуженный журналист Украины, политический эксперт
Ренат Кузьмин, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины
Анна Герман, экс-нардеп предыдущих созывов
Олег Волошин, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Сергей Годный, политолог
Виктор Скаршевский, экономический аналитик
Александра Решмедилова, политический аналитик
Александр Лазарев, политолог.

 

Смотрите онлайн Перший Незалежний Пульс. Коронавирус. Вакцинация. Донбасс. Свобода слова (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу