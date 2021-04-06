Перший Незалежний - Пульс. Коронавирус. Вакцинация. Донбасс. Свобода слова (6 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
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Темы программы:
- вакцинация;
- медицинская система;
- карантин;
- пенсионная система;
- декларации чиновников;
- запрет "Партии Шария";
- ситуация на Донбассе
Гости программы:
Владимир Кацман, заслуженный журналист Украины, политический эксперт
Ренат Кузьмин, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины
Анна Герман, экс-нардеп предыдущих созывов
Олег Волошин, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Сергей Годный, политолог
Виктор Скаршевский, экономический аналитик
Александра Решмедилова, политический аналитик
Александр Лазарев, политолог.
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