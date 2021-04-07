Перший Незалежний - Большой день. Обострение на Донбассе. В плену пандемии (7 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
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Гости студии:
- Политолог Светлана Кушнир;
- Политолог Игорь Рейтерович;
- Политический обозреватель Ирина Гаврилова;
- Кандидат политических наук Артур Билоус;
- Политолог Алексей Калиниченко;
- Правовед Денис Ярославский;
- Эксперт по трудовым отношениям и миграции Татьяна Землянская;
- Заместитель главы политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко
Темы эфира:
- Смена площадки ТКГ;
- Обострение ситуации на Донбассе;
- Пандемия.
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