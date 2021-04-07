Перший Незалежний - Украинский формат. Донбасс. Военные. Украина в НАТО? Язык (7 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
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Темы программы:
- ситуация на Донбассе;
- события с военными в поезде;
- разговор Зеленского и Байдена;
- вступление Украины в НАТО?
- преследование оппозиции;
- языковой вопрос;
- вакцинация;
- локдаун в Киеве;
- конец "эпохи бедности"?
- обнищание украинцев
Гости программы:
Елена Бондаренко, экс-депутат предыдущих созывов
Сергей Кравченко, военный эпидемиолог
Андрей Гнатуш, директор ООО "Энергия-Новояворовск"
Юрий Павленко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Александр Лазарев, политолог
Валентина Маркевич, медик
Нестор Шуфрич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Анна Скороход, народный депутат, внефракционная
Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины
Анатолий Матиос, экс-главный военный прокурор Украины
Михаил Чаплыга, политический аналитик
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.
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