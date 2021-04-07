Большой день. Стрельба военных в поезде. Ситуация на Донбассе

Большой день. Обострение на Донбассе. В плену пандемии

Темы программы:

- ситуация на Донбассе;

- события с военными в поезде;

- разговор Зеленского и Байдена;

- вступление Украины в НАТО?

- преследование оппозиции;

- языковой вопрос;

- вакцинация;

- локдаун в Киеве;

- конец "эпохи бедности"?

- обнищание украинцев

Гости программы:

Елена Бондаренко, экс-депутат предыдущих созывов

Сергей Кравченко, военный эпидемиолог

Андрей Гнатуш, директор ООО "Энергия-Новояворовск"

Юрий Павленко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Александр Лазарев, политолог

Валентина Маркевич, медик

Нестор Шуфрич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Анна Скороход, народный депутат, внефракционная

Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины

Анатолий Матиос, экс-главный военный прокурор Украины

Михаил Чаплыга, политический аналитик

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Украинский формат. Донбасс. Военные. Украина в НАТО? Язык (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.