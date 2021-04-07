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Перший Незалежний. Украинский формат. Донбасс. Военные. Украина в НАТО? Язык 07.04.2021

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Перший Незалежний 07.04.2021. Украинский формат. Донбасс. Военные. Украина в НАТО? Язык
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Перший Незалежний - Украинский формат. Донбасс. Военные. Украина в НАТО? Язык (7 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Темы программы:
- ситуация на Донбассе;
- события с военными в поезде;
- разговор Зеленского и Байдена;
- вступление Украины в НАТО?
- преследование оппозиции;
- языковой вопрос;
- вакцинация;
- локдаун в Киеве;
- конец "эпохи бедности"?
- обнищание украинцев

 

Гости программы:
Елена Бондаренко, экс-депутат предыдущих созывов
Сергей Кравченко, военный эпидемиолог
Андрей Гнатуш, директор ООО "Энергия-Новояворовск"
Юрий Павленко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 
Александр Лазарев, политолог
Валентина Маркевич, медик
Нестор Шуфрич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 
Анна Скороход, народный депутат, внефракционная
Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины
Анатолий Матиос, экс-главный военный прокурор Украины
Михаил Чаплыга, политический аналитик
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

 

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